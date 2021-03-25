ANTALYA Toroslara mart karı yağdı
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ANTALYA Toroslara mart karı yağdı

25.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:08

Toroslara mart karı yağdıAntalya'nın Gündoğmuş ilçe merkezi ve Toros Dağları'na mart karı yağdı.

Toroslara mart karı yağdı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçe merkezi ve Toros Dağları'na mart karı yağdı.

Gündoğmuş ilçesinde dün öğleden sonra başlayan kar yağışı saat 22.00'ye kadar devam etti. Toros Dağları'nın Gündoğmuş bölümünde kar kalınlığı yer yer 30 santime ulaştı. İlçe merkezinde ise kar kalınlığı 8-10 santim dolaylarına geldi. Ani bastıran kar her yeri beyaza bürürken, Gündoğmuşlular da güne beyaz örtüyle uyandı.

İlçede meyve ağaçlarının rengarenk açan çiçekleri karın beyazıyla birleşti. Bazı meyve ağaçları kardan zarar görse de kuraklık tehlikesi yaşanan bölgedeki kar yağışı sevinçle karşılandı.

ANTALYA Toroslara mart karı yağdı
ANTALYA Toroslara mart karı yağdı
ANTALYA Toroslara mart karı yağdı
ANTALYA Toroslara mart karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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