ANTALYA Torbacıyı gözaltına alan polise, taşla saldırdılar
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ANTALYA Torbacıyı gözaltına alan polise, taşla saldırdılar

Torbacıyı gözaltına alan polise, taşla saldırdılarANTALYA'da gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı Barış Y.'yi (22), arkadaşları polisin elinden almaya çalıştı.

21.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:56

Torbacıyı gözaltına alan polise, taşla saldırdılar

ANTALYA'da gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı Barış Y.'yi (22), arkadaşları polisin elinden almaya çalıştı. Barış Y.'yi alarak olay yerinden uzaklaşan polis aracı, taş yağmuruna tutuldu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle içerisinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına almak istedi. Üzerinden uyuşturucu madde ve bıçak çıkan Barış Y.'yi, çevredekiler polisin elinden almaya çalıştı. 'Torbacı' olduğu anlaşılan Barış Y.'yi zor kullanarak almaya çalışanlara, polis biber gazıyla müdahale etti. Telsizden saldırıya uğradıklarını ve takviye ekip isteğini merkeze bildiren polisler, şüpheli Barış Y.'yi de otomobile alarak olay yerinden uzaklaştı. Polisler uzaklaşırken taş yağmuruna tutuldu.

Polisler saldırıyı küçük sıyrıklarla atlatırken, Barış Y., sağlık raporu için götürüldüğü hastane çıkışında, polise mukavemette bulunmadığını belirterek, "Sokaktaki çocuklar mukavemette bulundu. Uyuşturucu onlarındı. Uyuşturucuyu polise kaptırmak istemedikleri için saldırdılar" dedi.

Üzerinde ele geçirilen bıçağın kendisine ait olduğunu itiraf eden Barış Y., pişman olduğunu söyledi. Barış Y. sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANTALYA Torbacıyı gözaltına alan polise, taşla saldırdılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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