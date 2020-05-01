ANTALYA Toptancı halinde yoğun mesai
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ANTALYA Toptancı halinde yoğun mesai

ANTALYA Toptancı halinde yoğun mesai
01.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:02

Toptancı halinde yoğun mesaiAntalya Toptancı Hali'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 3 günlük sokağa çıkma yasağında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Toptancı halinde yoğun mesai

Antalya Toptancı Hali'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 3 günlük sokağa çıkma yasağında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kasalara doldurdukları ürünlerinin başında bekleyen bazı üreticilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı bazı üreticilerin ise kasalarının başında uyuyakaldığı görüldü.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihtiyacının karşılandığı merkezlerden biri olan Antalya Toptancı Hali, 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tedarik zincirinin aksamaması için verilen özel izin sayesinde çiftçiler gece seralarından topladıkları ürünlerini sabahın ilk saatlerinde toptancı haline getirdi. Domatesten bibere, patlıcandan kabağa, pırasadan salatalığa hatta mevsimin ilk ürünlerinden olan kavun, karpuzun dahi kasalarla getirildiği halde bu ürünler Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına TIR'larla gönderiliyor.

GÜNDE 10 BİN KİŞİ GİRİP ÇIKIYOR

Antalya Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, hem 1 Mayıs hem de 3 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen tüm tarım çalışanlarının işinin başında olduğunu söyledi. Çiftçiye verilen izinle tedarik zincirinin aksamaya uğramadığını anlatan Başkan Yılmaz, 'Eğer yasak olsaydı bizim için çok kötü olurdu. Fiyatlar tavan yapar, kaos olurdu. Antalya haline günde 10 bin kişi girip çıkıyor. Buradan Türkiye'nin her yerine ürün gönderiliyor. Hız kesmeden işimizin başındayız" diye konuştu.

Komisyoncu Mehmet Can Yürek de sabaha karşı gelip ürünleri depoladıklarını sevkiyat için hazırlık yaptıklarını söyledi. Yürek, izin verilmeseydi büyük sorunlar yaşayacaklarını ancak şu anda fiyatlarında iş yükünün de normal olduğunu anlattı.

Üretici Seçkin Numan ise sabaha karşı 03.00'da serasından topladığı domatesleri hale getirdiğini ve satmak için beklediğini anlattı. Numan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ve sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen biz görevimizin başındayız. Üretim durmaması için böyle olması gerekiyordu" dedi.

ÜRÜNLERİN BAŞINDA UYUDULAR

Kasaların başında bekleyen üretici ve komisyoncuların bir kısmının sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine dikkat ettiği bazılarının ise sosyal mesafe ve maske önlemi almadan yan yana oturdukları dikkati çekti. Bazı üreticiler ise sabaha kadar serada çalışıp hasat yaptıkları için ürünlerinin başında uyuyakaldıkları görüldü.

ANTALYA Toptancı halinde yoğun mesai

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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