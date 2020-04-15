ANTALYA Toptancı Hali'nde işçilerin uyuduğu odada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü Toptancı Hali'nde işçilerin uyuduğu odada çıkan yangın 2 saatte söndürüldüAntalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Toptancı Hali'nde bir ticarethane çalışanlarının kaldığı odada yangın çıktı.

Toptancı Hali'nde işçilerin uyuduğu odada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Toptancı Hali'nde bir ticarethane çalışanlarının kaldığı odada yangın çıktı. Bu sırada içeride uyuyan işçiler hızla dışarı çıkarken, alevler 2 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınabildi.Yangın nedeniyle işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Gazipaşa Toptancı Hali içerisindeki bir tarım firmasının çalışanlarının konakladığı 2'nci kattaki odada yangın çıktı. Bu sırada içeride uyuyan çalışanlar, durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 araçla müdahale edildi. Ekiplere, hal işçileri de yardımcı oldu.

Yangının çıktığı noktanın yakınında bulunan yaş sebze ve meyve konulan boş plastik kutular uzaklaştırıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Hal çalışanlarının konakladığı işletmenin ikinci katı tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangının açık kalan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA