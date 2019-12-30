: Antalya tonlarca ağırlıktaki dev platform sahile vurdu

30.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:58

Tonlarca ağırlıktaki dev platform sahile vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sağanakla birlikte etkili olan dalgalar nedeniyle, nereden geldiği belli olmayan tonlarca ağırlıktaki dev platform sahile vurdu.

Gazipaşa'da son günlerde etkili olan sağanakla birlikte denizde yüksekliği 5 metreye ulaşan dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar nedeniyle Kahyalar Mahallesi sahiline 6 metre genişlik, 12 metre uzunlukta demirden yapılmış tonlarca ağırlıktaki platform sahile vurdu. Sağanağın etkisini azaltmasının ardından sahile giden vatandaşlar tarafından fark edilen ve nereden nasıl geldiği belli olmayan dev platform görenleri şaşırttı. Su deposu ve basınca dayanıklı hortumun da bulunduğu platformun sahilden kaldırılması için çalışma başlatılması bekleniyor.

Sahilde gezen Mustafa Mustafaoğulları, Bugün Kahyalar sahiline gezmeye gelmiştim. Bir tane portatif liman gelmiş, dubalarından belli olduğu gibi. Denizdeki 5-10 metreyi bulan dalgalarla sürüklenerek Kahyalar sahiline kadar ulaşmış. Tahminime göre 50 tonun üzerinde bir ağılığı var. İçi su dolu. Buradan yetkililere sesleniyorum, bunun bir an önce kaldırılmasını diliyorum ve ülke ekonomisine kazandırılmasını diliyorum dedi. Dev platformun, denizde iş makinelerinin taşınmasında kullanılan taşıma aracı olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

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