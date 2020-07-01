ANTALYA TIR'la otomobil çarpıştı 1 yaralı TIR'la otomobil çarpıştı: 1 yaralıAntalya'nın Serik ilçesinde TIR'la otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

TIR'la otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde TIR'la otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik- Antalya D400 karayolunun Kadriye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ahmet Gümüş, kullandığı 07 DDG 60 plakalı otomobille seyir halindeyken, önüne çıkan boş bidona çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil aynı istikamette seyir halindeki Durmuş Akgül'ün kullandığı 15 PS 437 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Gümüş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TIR sürücüsü Durmuş Akgül, "Otomobil yolda giderken, önüme girdi. Antalya'dan geliyorum. Arabama çiçek yükledim. Otomobil önüme girince kaza kaçınılmaz oldu. Ne kadar da frene bassam vurduk. En önemlisi can kaybı yok" dedi.

TIR sürücüsü Akgül polis tarafından ifadesi alınmak üzere Kadriye Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazaya karışan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Kaynak: DHA