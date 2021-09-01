Antalya Ticaret ve Sanayi Odası orman yangını mağdurları için ev eşyası kampanyası başlattı
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası orman yangını mağdurları için ev eşyası kampanyası başlattı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası orman yangını mağdurları için ev eşyası kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'daki orman yangınlarında mağdur olanlar için ev eşyası kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'daki orman yangınlarında mağdur olanlar için ev eşyası kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Çetin, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınlarında kendilerinin de sahada olduklarını söyledi.

Yangının yerleşim alanlarını da tehdit etmesiyle ciddi bir felaket yaşandığını hatırlatan Çetin, 1400 evin tamamen yandığını, 3 bin konutun da zarar gördüğünü belirtti.

Mağdurlar için devlet ile vatandaşların iş birliği içinde hareket ettiğini ve yardım ağı oluşturduğunu aktaran Çetin, Antalya Valiliğince nakdi yardım kampanyası başlatıldığını ve Türkiye'nin her yerinden desteklerin geldiğini ifade etti.

"Her kesimden destek bekliyoruz"

ATSO olarak da eşyalarını kaybedenlere yönelik kampanya başlattıklarını anlatan Çetin, şunları söyledi:

"Manavgat, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Serik'e kadar yangın bölgesinde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşların ihtiyacını karşılamak için beyaz eşya, mobilya, züccaciye ve ev tekstili ile ilgili yardım kampanyası düzenledik. Bize gönderilen eşyaları koordineli bir şekilde mağdur ailelere teslim ediyoruz. Her kesimden destek bekliyoruz."

Kampanyaya Kayseri, Kocaeli, İstanbul, Kumluca başta olmak üzere çeşitli sanayi, oda ve borsalardan destek geldiğini dile getiren Çetin, 55 küçük buzdolabı, 40 büyük buzdolabı, 2 bin civarında ısıtıcı, 500 çekyat ile yataklar geldiğini ve bunların da dağıtımına başlayacaklarını bildirdi.

Çetin, kampanyanın 6 ay boyunca devam edeceğini vurgulayarak, yardımda bulunmak isteyenlerin ATSO'nun web sitesinden gerekli bilgiye ulaşabileceklerini kaydetti.

Kampanyaya destek çağrısında bulunan Çetin, "Yangın sönünce herkesin acısı hafifliyor gibi geliyor ama aslında şimdi yardım elini uzatmamız lazım. Onların hepsini ayağa kaldırmamız lazım. Köydeki yaşantıyı eğer ayağa kaldıramazsak o yaşantıdan kaçmalar başlayacak diye bir tereddüdüm var. O hayatın orada devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Evi yananlara TOKİ tarafından yeni ev yapılacağını anımsatan Çetin, vatandaşların talebinin ise maddi desteğin verilerek, kendi evlerini kendilerinin yapmak olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası orman yangını mağdurları için ev eşyası kampanyası başlattı - Haberler Ekonomi
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