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Antalya Ticaret Borsası "Tarım Sohbetleri" programı

Antalya Ticaret Borsası
03.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:04

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güven Sak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin, özellikle tarım sektöründe rekabet gücünü artırmak için bir fırsat dönemi olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güven Sak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin, özellikle tarım sektöründe rekabet gücünü artırmak için bir fırsat dönemi olduğunu belirtti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sak, telekonferans yöntemiyle düzenlenen "Tarım Sohbetleri" programının konuğu oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir belirsizlik dönemi yaşandığını ifade eden Sak, bu sürecin üretimi başlatma, lojistik toparlanma için plan yapma zamanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Normalleşmenin kademeli gerçekleşeceğini belirten Sak, bu aşamanın güven duygusuyla yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Sürecin fırsata dönüştürülebileceğini vurgulayan Sak, şunları ifade etti:

"Şehirler bir araya gelerek kendi geleceklerinin yol haritasını çıkarmaya karar verebilirler. Özellikle tarımda rekabet gücünü artırmak için bir fırsat dönemindeyiz. Dijitalleşmeyle ilgili imkanları nasıl kullanabileceğimizi daha fazla düşündüğümüz bir süreçteyiz. Böyle zor dönemde yeni yolların farkına varmamız lazım. Çözemediğimiz sorunları şimdi gündeme getirmenin tam zamanı. Depolamadan paketlemeye, küçük işletmeleri nasıl bir araya getireceğimizi beraber düşünüyor olmamız lazım."

Sak, bu dönemde üretimde verimliliğin artırılması için yerel örgütlenmenin önemli olduğuna dikkati çekti.

ATB Başkanı Ali Çandır da bu zorlu dönemde tarımın, ekonominin ayakta kalması için girişimde bulunduklarını bildirdi.

Toplantıya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile ATB üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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