HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Antalya Ticaret Borsası 100. yılını kutluyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, tarımda alışkın olunan üretim dışında daha fazla ekonomik değer oluşturacak yeni uygulamaların denenmesi gerektiğini belirtti.

Antalya Ticaret Borsası 100. yılını kutluyor
23.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:51

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, tarımda alışkın olunan üretim dışında daha fazla ekonomik değer oluşturacak yeni uygulamaların denenmesi gerektiğini belirtti.

ATB'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Çandır ve ATB Meclis Üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Meydandaki törenin ardından, Borsa binasında meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl geniş katılımlı bir program düzenlemeyi planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milli Mücadele Dönemi'nin başlarında 45 tüccarın bir araya gelerek siyasi ve askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiği düşüncesiyle Borsanın temelini attıklarını aktaran Çandır, 1920'den bugüne kadar milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için Borsada görev yapan herkese teşekkür etti.

Bir asırlık sürede tarımdan ticarete, sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata ve inşaattan ulaşıma kadar Antalya'yı ilgilendiren tüm konularda Borsanın üzerine düşeni yapmaya gayret gösterdiğini dile getiren Çandır, şunları söyledi:

"Borsamız, kurulduğu günden bugüne değin kentimizde üretilen tarımsal ürünlerin piyasaya arz edilmesi, fiyatlarının belirlenmesi, güvenli ticaretinin sağlanması, tescilinin gerçekleştirilmesi ile ilan edilen fiyatların duyurulmasında ve ekonomik hayatın düzenlenmesinde görev aldı. Önümüzdeki dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir dönem geçiren turizm sektörünü geliştirecek, sanayimizi güçlendirecek, ticaretimizi çağa adapte edecek, tarımda da alışkın olduğumuz üretim dışında daha fazla ekonomik değer yaratacak yeni uygulamaları denemeliyiz."

ATB'nin son 15 yılda ana faaliyeti olan tescil işlemlerinin yanı sıra projeci bir kimlik kazandığına işaret eden Çandır, ticaretin artması için yetiştiriciliğin geliştirilmesine, verim kayıplarının önlenmesine ve kalitenin yükseltilmesine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Çandır, bundan sonra da kentin ve ülkenin tarımsal üretim ve ticaretini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından "ATB 100. yıl videosu" izlendi ve pasta kesildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Ekonomi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Ekonomi
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti Ekonomi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Ekonomi
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Safiye Soyman
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Antalya Ticaret Borsası 100. yılını kutluyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 15:55:54. #1.15#
title