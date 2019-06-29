ANTALYA Teşhirdeki bisikleti çalıp kaçarken yakalandı

Teşhirdeki bisikleti çalıp kaçarken yakalandı

Antalya'da bir AVM'nin zincir şubesinden bir hafta ara ile iki kez kaşar peyniri hırsızlığına karışan N.T, kendisini takibe alan polis tarafından teşhirdeki bisikleti çalıp kaçarken suçüstü yakalandı. Hırsızlık zanlısı N.T'nin polise yakalanması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulanan bir AVM'nin zincir şubesinde meydana geldi. Bir hafta önce müşteri gibi girdiği marketten 23 paket kaşar peyniri çalan N.T, kayıplara karıştı. Peynirlerin çalındığını fark eden görevliler, kameralarından hırsızlık şüphelisini tespit etti. Aynı kişi bugün sabah saatlerinde yeniden geldi. Reyondan yine 13 paket kaşar peyniri çaldıktan sonra ayrıldı. Hırsızlık şüphelisi N.T, bir kaç saat sonra aynı markete yeniden geldi. N.T'nin market içinde olduğunu fark eden görevliler, durumu polise bildirdi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. İşyeri içinde bir süre dolaşan N.T, satılmak üzere standa bırakılan bisikletle kaçarken polis tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin yakalanma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olaylarından kaydının bulunduğu belirtilen N.T, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA