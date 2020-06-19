ANTALYA Terk eden sevgili gelince intihardan vazgeçti
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ANTALYA Terk eden sevgili gelince intihardan vazgeçti

Terk eden sevgili gelince intihardan vazgeçtiAntalya'da, iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için bunalıma giren L.E. (22), falezlerde intihara kalkıştı.

19.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:47

Terk eden sevgili gelince intihardan vazgeçti

Antalya'da, iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için bunalıma giren L.E. (22), falezlerde intihara kalkıştı. 2 saat boyunca ikna edilemeyen L.E., erkek arkadaşının gelmesiyle intihardan vazgeçti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı içinde bulunan falezlerde meydana geldi. Falezlerin uç kısmında oturan genç kızı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda buldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, intihar edeceğini söyleyen L.E. adlı genç kızı ikna etmek için iki saat uğraştı. Sevgilisinden ayrıldığını ve yaşamak istemediğini belirten L.E., erkek arkadaşının olay yerine gelmesiyle intihardan vazgeçti. Genç kız, erkek arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.

ANTALYA Terk eden sevgili gelince intihardan vazgeçti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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