ANTALYA Telefon dolandırıcısının ses kaydı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Telefon dolandırıcısının ses kaydı ortaya çıktı

Telefon dolandırıcısının ses kaydı ortaya çıktıAntalya'nın Manavgat ilçesinde Necla Can'ı telefonla arayıp, kendisini başsavcı olarak tanıtan şüpheli, adının dolandırıcılık olayına karıştığını söyleyerek, kadının para ve ziynet eşyalarını almaya çalıştı.

13.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:59

Telefon dolandırıcısının ses kaydı ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Necla Can'ı telefonla arayıp, kendisini başsavcı olarak tanıtan şüpheli, adının dolandırıcılık olayına karıştığını söyleyerek, kadının para ve ziynet eşyalarını almaya çalıştı. Polisle iş birliği yapan Necla Can, dolandırıcılık şüphelisi 3 kişinin yakalanmasını sağladı. Necla Can'ı dolandırmaya çalışan şüphelinin telefondaki konuşmalarına ilişkin ses kaydı da ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Necla Can, 9 Haziran Salı günü telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 3 dolandırıcıyı, polisle iş birliği yaparak, yakalattı. İran uyruklu A.T. ile otomobille kaçan K.T. ve K.G., sevk edildikleri Manavgat sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler verdikleri ifadede kendilerini bir başka kişinin yönlendirdiğini söyledi. Olaya karıştığı iddia edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan tahkikat neticesinde müştekiye bankadan para çektirme işlemi yapılmadan para çekilmiş gibi hazırlık yapılmak suretiyle müştekinin ikamet adresinin çevresinde gerekli tedbirler alındı, ayakkabı içerisine bırakılan anahtarı almak suretiyle ikamete giren bir şüpheli suç üstü yakalandı. Şüphelinin olay yerine yanında başka iki şüpheli ile geldiğinin tespit edilmesi üzerine diğer iki şüpheli de Serik'te polis ekiplerince yakalandı" denildi.

OLAYA İLİŞKİN SES KAYDI

Diğer taraftan Necla Can'ı arayan şüphelinin onu yönlendirdiği ses kaydı ortaya çıktı. Necla Can'ın polisle iş birliği yaptığından habersiz olan dolandırıcı, ses kaydında adının kuyumcu soygununa karıştığı ve kendisinin bu durumu düzelteceğini söylediği kadını bankadan para çektirmeye yolladı. Bankadan para çektiği sırada şüpheli bir durumla karşılaşıp karşılaşmadığını sorduğu kadına, "Ablacığım, size bankada paraları verirken, seri numaraları, barkod numaraları alındı, siz sıkıntı yaşamayın diye. Şimdi şahısları biz birazdan tespit edeceğiz. Gözaltı sürecini başlatacağız. A.Ç. adlı bir bayan senin kimliğini kullanmış, kredi kartı almış. Bu kartla da kuyumculardan altın alışverişi yapmış. Her bir karttan 5 bin lira çekip altın almış" diyen dolandırıcının, şüpheliyi gözaltına aldıklarını söylediği duyuldu. Telefondaki dolandırıcının, Necla Can'a bankadan çektiği paralarla evdeki altın takıları da siyah poşete koymasını istediği kayıtlarda yer aldı.

'HİÇBİR KAMU GÖREVLİSİ VATANDAŞLARDAN PARA VEYA ALTIN İSTEMEZ'

Yetkililer, telefonla kendilerini polis, jandarma ve savcı gibi tanıtan kişilere vatandaşların itibar etmemesini isteyerek, "Devletin hukuki işlemlerde yaptıkları bellidir. Bir kişi hakkında suç şüphesi varsa karakola davet edilerek veya yakalama kararıyla yakalanarak ifadesi polis merkezinde, jandarma karakolunda veya adliyede savcılık tarafından alınır. Hiçbir kamu görevlisi vatandaşlardan para veya altın istemez. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız en yakın polis veya jandarma karakoluna başvursun yada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istesin" uyarısında bulundu.

ANTALYA Telefon dolandırıcısının ses kaydı ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Haber
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit...
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Halife Hafter Berat Albayrak Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Ebru Polat Acun Ilıcalı
Spor Semih Özsoy Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: ANTALYA Telefon dolandırıcısının ses kaydı ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 16:00:40. #1.15#
title