ANTALYA Telaffuzu zor kelimelerle başa çıkabilen minik fenomen Aras, 'arı' kelimesinde takıldı Telaffuzu zor kelimelerle başa çıkabilen minik fenomen Aras, 'arı' kelimesinde takıldıSosyal medyada ailesinin çektiği videolarla fenomen haline gelen 3 yaşındaki Aras Özadalı, babasının seçmiş olduğu klostrofobik, spekülasyon, ksilofon gibi telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalıştığı...

Telaffuzu zor kelimelerle başa çıkabilen minik fenomen Aras, 'arı' kelimesinde takıldı

Sosyal medyada ailesinin çektiği videolarla fenomen haline gelen 3 yaşındaki Aras Özadalı, babasının seçmiş olduğu klostrofobik, spekülasyon, ksilofon gibi telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalıştığı videolarla binlerce beğeni toplarken, 'arı' kelimesini telaffuz etmekte çok zorlandı. O anları kayıt altına alan babasına, Berkan ben güzel söyleyemiyorum diyen minik Aras'ın sevimli halleri 500 bine yakın görüntüleme aldı.

İzmir'de ailesiyle yaşayan ve babasının çekip, sosyal medyada paylaştığı videolar sayesinde fenomene dönüşen Aras Özadalı, geçen aylarda 'Cookie Challenge' paylaşımıyla dikkati çekti. Babasının masası üzerine kurabiye bırakıp, 'Ben gelene kadar bunu yeme' sözlerinin ardından minik Aras'ın kurabiyeye uzun süre bakıp yememesi, binlerce kez izlendi. Babasının okuduğu hikaye kitabındaki motosiklet arkasına binen küçük bir çocuğun resmini gören Aras'ın, Sen neden kask takmadın diye tepki verdiği kamu spotu niteliğindeki video da ilgi gördü. Zamanla ailesinin çektiği videolarla fenomen haline gelen, babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan Aras, en son videosunda 'arı' ve 'ayı' kelimelerini telaffuz etmekte çok zorluk yaşadı. Babasına, Berkan ben güzel söyleyemiyorum diye seslenen Aras'ın birbirinden sevimli halleri 500 bine yakın görüntüleme aldı.

'BERKAN BEN GÜZEL SÖYLEYEMİYORUM'

Babasının seçmiş olduğu kravat, klostrofobik, spekülasyon, aspiratör, vantilatör, ksilofon gibi telaffuzu zor kelimeleri söyleyebilen minik Aras, 'arı' ve 'ayı' kelimelerini söyleyemedi. 'R' harfini telaffuz etmekte zorlanan minik fenomen Aras, babasına dönerek, Berkan ben güzel söyleyemiyorum diye tepki verdi.

Kaynak: DHA