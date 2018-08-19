Antalya - Teknoloji Bakanı 2600 Metrede Gökyüzü Şenliğine Katıldı Hd

Teknoloji Bakanı 2600 metrede gökyüzü şenliğine katıldı

Mehmet ÇINARANTALYA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Gökyüzü Şenliği'ne katıldı. Bakan Varank, teleskoplarla Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars'ın yanı sıra yıldızları gözlemledi.

Konyaaltı ilçesi Saklıkent bölgesindeki 2600 rakımlı Bakırlıtepe'de kurulu Türkiye'nin uzay gözlemlerinin de yapıldığı en önemli gözlemevi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından düzenlenen Ulusal Gökyüzü Şenliği'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi ve çocuklarıyla katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın eşlik ettiği Bakan Varank, şenlik kapsamında lise öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel projeleri inceledi, proje sahibi öğrencilerden bilgi aldı. Proje atölyesinin ardından ise Saklıkent Kayak Merkezi alanında kurulu TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne ait ve gökyüzü meraklılarına da açık olan teleskoplarla gökyüzündeki gezegen ve yıldızları seyretti. Bakan Varank, Ay, Jüpiter, Mars, Satürn'ün yanı sıra çeşitli yıldızları da teleskoplar aracılığıyla izledi. Ardından şenlik alanının üst kısmında 2600 metre rakımda bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne çıkan Bakan Mustafa Varank, burada Rusya ile ortak olan 'RT 150 teleskopu' başta olmak üzere, gözlemevindeki diğer teleskopları inceledi, brifing aldı.

Türkiye Ulusal Gözlem Şenliği için Antalya'ya geldiğini belirten Mustafa Varank, 'Hocam beni davet ettiğinde açıkçası heyecanlandım, doğayı seviyorum, hatta çadırda kalma imkanı varmış. Her sene düzenlenen bir etkinlik, binlerce başvuru var ama en fazla 350 kişiyi kabul edebiliyoruz. Biraz imkanlar kısıtlı ama Sayın Valimizle görüştük. Burada imkanları nasıl daha çok artırıp, bilimle ilgili gençleri ve aileleri buraya çekebiliriz diye bir çalışma yapacağız. Atölye faaliyetlerine katıldım, aileler ve çocuklar heyecanlı. Gökyüzü aslında herkesin ilgisini çekiyor. İnşallah biz de buraları daha çok tanıtarak hem gençlerimize, hem ailelerimize gökyüzünü, bilimi sevdirmeye çalışacağız. Burada ayrıca gözlemevimiz var. Türkiye'nin ulusal gözlemevi ve orada da bilimsel faaliyetler sürdürülüyor. Buradaki en büyük teleskopumuz 150 santimlik. Yeni teleskop projelerimiz de var dedi.