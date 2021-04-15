Yumruklu ve tekmeli kavgada, küçük kızın korku dolu anları
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Yumruklu ve tekmeli kavgada, küçük kızın korku dolu anları

Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da trafik kazası sonrası yaşanan tekmeli yumruklu kavgada küçük kızın korku dolu anları, cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

ANTALYA'da trafik kazası sonrası yaşanan tekmeli yumruklu kavgada küçük kızın korku dolu anları, cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Motosikletle otomobilin karıştığı kaza sonrasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü ve yanındaki kadın arasındaki sözlü tartışma, bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsüne tekme atan otomobil sürücüsü, dengesini kaybederek yere düştü. Tekrar ayağa kalkan adama, bu kez motosiklet sürücüsünün yanında, elinde kask bulunan kişi vurmaya başladı.

KÜÇÜK ÇOCUK AĞLADIBu sırada kazaya karışan otomobilden inen küçük bir kız çocuğu, annesi ve babası olduğu değerlendirilen kişilerin yanına giderek, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Ağladığı görülen çocuğun korku dolu anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ardından taraflar ayrılırken, kaza yerinde düşen plakayı almak isteyen otomobil sürücüsü, vermek istemeyen motosiklet sürücüsü ile bir süre tartıştı. Ardından plakayı alan otomobil sürücüsü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bu anları cep telefonuyla kaydeden kişinin "Adamı dövdüler. Ne oluyor ? Benim elim ayağım titredi" sözleri dikkati çekti.


Yumruklu ve tekmeli kavgada, küçük kızın korku dolu anları
Yumruklu ve tekmeli kavgada, küçük kızın korku dolu anları
Yumruklu ve tekmeli kavgada, küçük kızın korku dolu anları
Yumruklu ve tekmeli kavgada, küçük kızın korku dolu anları
Yumruklu ve tekmeli kavgada, küçük kızın korku dolu anları
Yumruklu ve tekmeli kavgada, küçük kızın korku dolu anları
Yumruklu ve tekmeli kavgada, küçük kızın korku dolu anları
Yumruklu ve tekmeli kavgada, küçük kızın korku dolu anları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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