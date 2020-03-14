ANTALYA Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk - Haber
Atletizm, Güncel

ANTALYA Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk

Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan TürkPARALİMPİK atletizmde hem sporcu hem antrenör olarak olimpiyata katılma başarısı gösteren tek Türk sporcu unvanı sahibi Tekerlekli Sandalye Atletizm Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay (43), "Hedefim paralimpik atletizm dalında olimpiyatta madalya kazanan...

14.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:45
ANTALYA Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk

Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk

PARALİMPİK atletizmde hem sporcu hem antrenör olarak olimpiyata katılma başarısı gösteren tek Türk sporcu unvanı sahibi Tekerlekli Sandalye Atletizm Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay (43), "Hedefim paralimpik atletizm dalında olimpiyatta madalya kazanan ilk Türk milli takım antrenörü olmak" dedi.

Çocuk felci nedeniyle yürüyemeyen Ömer Cantay, çocukluğunda televizyonda izlediği atletizm yarışlarına ilgi duydu. Adana'da çocukluğunu geçiren Cantay, engelli atletizm branşı ilk açıldığında seçmelere katıldı. Tekerlekli sandalyesi ile 5 kilometre giderek, antrenman yapan sonrasında da aynı mesafeyi dönen Ömer Cantay, azmiyle spor hayatında başarıya ulaştı. 2000'de Türkiye şampiyonasında yer alan Ömer Cantay, ilk yarışında tekerlekli sandalyesini kullanmaktan elleri kanayana kadar yarıştı. Şampiyonada adını ilk 5 sporcu arasına yazdırıp, milli takıma seçilen Ömer Cantay, bu başarısıyla hayallerine ulaşmanın ilk adımını attı. Önceki yıllardaki imkansızlıklara rağmen pes etmeyen Ömer Cantay, tekerlekli sandalyesinin lastiği patlasa da kendisi dikerek spor hayatını sürdürdü. KENDİSİNİ BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRMEYE ADADI

Hayatını spora adayan ve başarılarıyla engelleri aşan Ömer Cantay, 2004'te Atina Paralimpik Oyunları'na katılan ilk erkek sporcu unvanını kazandı. Türkiye'de rekor kırarak çok sayıda şampiyonluk kazanan, dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururla temsil eden Ömer Cantay, 2012'den itibaren spor hayatını antrenör olarak sürdürdü. Kendisini başarılı sporcu yetiştirmeye adayan Ömer Cantay, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda antrenör olarak Türkiye'ye bir ilki daha yaşattı. Olimpiyatta paralimpik atletizmde hem sporcu hem antrenör olarak yer alan ilk Türk unvanının sahibi Ömer Cantay, 2020 Tokyo'da sporcularının başarısıyla spor tarihine adını yazdırmayı hedefliyor.

'ÇIPLAK ELLERİMLE KOŞTUM, ELLERİM KANADI'

Olimpiyatta hem sporcu hem de antrenör olarak yer almayı her sporcunun hayal ettiğini, kendisi bu başarıya ulaştığı için gurur duyduğunu anlatan Ömer Cantay, şunları söyledi:

"Atletizme 2000 yılında başladım. Çocukluğumda atletizme ilgim vardı. Televizyonda yarışları izlerdim. Tekerlekli sandalyede atletizm branşı olunca ben de Türkiye şampiyonasına katıldım. İlk 5'e girdim. Milli takıma seçildim. Çıplak ellerimle koştum, ellerim kanadı. Eskiden imkanım yoktu. Lastiğimi elimle dikerdim. Antrenmana giderken 5 kilometre yol gidip, antrenman yapıp, geri dönüyordum. İmkansızlıklarla geldim buraya. Lastiği Türkiye'de bulamazdım, 2 günde dikerdim. 2004 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na katılan ilk erkek sporcuyum. Antrenör oldum ve sporcularımla koşmaya devam ediyorum. Hem sporcu hem de Rio'da milli takım antrenörü olarak olimpiyata katıldım. Yeni sporcular yetiştirmek bana gurur veriyor. Dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu sporcularım var. Dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek beni gururlandırıyor." Hedeflerini anlatan Ömer Cantay, "Hedefim paralimpik atletizm dalında olimpiyatta madalya kazanan ilk milli takım antrenörü olmak. Dünya şampiyonasında kazandık ama olimpiyatta kazanmayı istiyoruz. Spora başlamak için ilk katıldığım Türkiye şampiyonasında ellerim patlayana kadar mücadele vermiştim ve hedefime ulaştım. İstediğim yerdeyim, sporcularım madalya aldı. Ben de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettim. Başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sporcularımın madalya kazanmasıyla Türkiye'ye en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

ANTALYA Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti Haber
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haber
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Haber
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: 'Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur'
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Ergun Gürsoy'dan, 'G.Saray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hadise Sadi Konuk Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Göksel Gümüşdağ Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Nisan Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: ANTALYA Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 10:15:52. #1.14#