Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)
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Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)

12.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:39

BÜYÜKŞEHİR İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDUAntalya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kapsamında 'Yeter ki Korkma' temasıyla tören düzenledi.

BÜYÜKŞEHİR İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kapsamında 'Yeter ki Korkma' temasıyla tören düzenledi. Büyükşehir personeli saat 12.00'de Atatürk heykelinin bulunduğu belediye binası önünde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı gururla ve haykırarak okudu.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın 100'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, ilçe hizmet birimleri ve ASAT Genel Müdürlüğü önünde 'Yeter ki Korkma' temasıyla törenler düzenlendi.TÜM PERSONELİN KATILIMIYLA COŞKUYLA OKUNDUAtatürk heykelinin bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve personel katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen törende Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO) eşliğinde İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla okundu.MOBİL ETKİNLİK OTOBÜSÜNDEN MARŞIMIZ YÜKSELDİ

Antalya'da saat 12.00'de hep birlikte İstiklal Marşı'nın okunması çağrısına Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı mobil etkinlik otobüsü de katıldı. Işıklar Caddesi'ne park eden mobil etkinlik otobüsünden İstiklal Marşı çalındı. Vatandaşlar, kaldırımdan, evlerinin balkon ve pencerelerinden, esnaf iş yerlerinin önünden Milli Marşımıza eşlik etti.


Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)
Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)
Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)
Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)
Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)
Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)
Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)
Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)
Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)
Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)
Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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