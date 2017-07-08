Antalya- Tatil cenneti koyda uyuşturucuya karşı jandarma denetimi



Tatil cenneti koyda uyuşturucuya karşı jandarma denetimi



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'nda uyuşturucu dedektörü köpeklerle arama yapan jandarma ekipleri, 3 ayrı noktada az miktarda esrar ele geçirdi.



Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önüne geçmek isteyen Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, geçen 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonun ardından bugün tekrar koya girdi. Saat 01.00'de 20 askerle düzenlenen operasyona, narkotik köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' de katıldı. Uyuşturucu dedektörü köpeklerle plaja giren jandarma ekipleri, önce tatilcilerin üzerini aradı. Ekipler, aramaları köpeklerin tepki verdiği şahıs ve alanlar üzerinde yoğunlaştırdı. Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine plajda bir tatilcinin çantasında az miktarda esrar ele geçirildi.



Ekipler daha sonra koydaki işletmelere girdi. Bungalov ve çadırlarda köpeklerle yapılan arama sırasında, 2 ayrı noktada daha, az miktarda esrar ele geçirildi. Plajdaki tatilci ile birlikte ele geçirilen esrar maddeleri ile ilişkili olduklarından şüphelenilen 3 tatilci hakkında yasal işlem başlatıldı. Bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlanması için benzer uygulamalara devam edileceği kaydedildi.