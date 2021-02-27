Antalya tarımında iklim değişikliği ve ticarete etkileri değerlendirildi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından "Antalya tarımında iklim değişikliği ve ticarete etkileri" konulu çevrim içi yapılan toplantıda kuraklık ve tarım konuşuldu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından "Antalya tarımında iklim değişikliği ve ticarete etkileri" konulu çevrim içi yapılan toplantıda kuraklık ve tarım konuşuldu.

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz, toplantıda, Antalya'nın kuzey batı kesimlerinde hafif bir kuraklık söz konusu olduğunu ancak çok ciddi bir artış beklemediklerini bildirdi.

Kentte aniden bastıran şiddetli yağışların yaşandığını ifade eden Kurnaz, bu durumun da tarıma zarar verebildiğini kaydetti.

Hortumlara karşı uyarıda bulunan Kurnaz, hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Kurnaz, tarım planlarının iklim değişikliği göz önünde bulundurularak yapılması önerisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci