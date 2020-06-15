"Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" programıyla 50 bin kişiye ulaşıldı Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" adı verilen online eğitim programı tamamlandı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" adı verilen online eğitim programı tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, 11 farklı konunun işlendiği eğitimlerde sosyal izolasyonun korunduğunu belirtti.

Uzaktan eğitim programıyla üreticilerin alanında uzman eğitmenlerce bilgilendirildiğini aktaran Karaca, şunları ifade etti:

"Katılımcılar, interaktif olarak gerçekleşen eğitimlerde alanında uzman olan eğitmenlere sorularını anlık olarak iletme şansına sahip oldular. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan eğitimlerle 50 bini aşkın kişiye ulaştık. Tarımsal yayım faaliyetlerinin aksamaması ve üreticilerimizin eğitimlerden mahrum kalmamaları için yeni normal denilen bu sürece çok hızlı bir şekilde adapte olduk. Son dersimiz ile Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri'ni başarıyla tamamladık."

Karaca, eğitim faaliyetlerine destek olanlara da teşekkür etti.

Kaynak: AA