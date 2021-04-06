ANTALYA Tarihi eserler üzerine plastik borularla döşenen çeşme kaldırıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki mahalle camisinin bahçe duvarı yapımında kullanılan ve daha sonra Roma dönemine ait olduğu anlaşılan eserlerin üzerine plastik borularla çeşme yapıldı.