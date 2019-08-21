ANTALYA TALA BEBEK, 50 GRAMLIK KARACİĞER PARÇASIYLA YAŞAMA TUTUNDU

21.08.2019 11:06

Lübnanlı Salim Maghames (34) ve Bouchra Taleb (26) çiftinin doğuştan karaciğer yetmezliği hastası 10 aylık kızları Tala, Antalya'da annesinden nakledilen 50 gramlık karaciğer parçasıyla yeniden yaşama tutundu. Kızına can veren anne Bouchra Taleb, ameliyattan önce nefes bile alamayan kızının artık normal bir bebek olduğunu söyledi.

Trablus kentinde yaşayan Salim Maghames ve Bouchra Taleb çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 10 aylık Tala, doğumundan 4 ay sonra rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonuncu Tala'da doğuştan safra yollarının kistik gelişmesine bağlı olarak karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Kızın tedavisi için Lübnan'da hastane hastane dolaşan çifte, karaciğer nakli yapılması gerektiği söylendi. Doktorların önerisi üzerine Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne başvuran çifte, müjdeli haber verildi. Verici adayı olan annesinin yapılan tetkiklerinde nakil için uygun olduğu söylendi. Annenin karaciğerinden alınan 50 gramlık parça, 5 kilo ağırlığındaki Tala bebeğe nakledildi. Başarılı ameliyat sonrasında Tala bebek yeniden yaşama tutundu.

'KIZIMA ŞİMDİ KAVUŞTUM'

Karaciğerinden bir parçayla kızına hayat veren anne Bouchra Taleb, Kızım çok kötü durumdaydı. Nefes bile alamıyordu. Karnı şişmişti. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çok şükür ameliyat olduktan sonra kızım yeniden doğmuş gibi oldu. Kızıma şimdi kavuştum dedi. Doktorlarına teşekkür eden anne Taleb, Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz dedi.

Trablus'da inşaat işi yapan baba Salim Maghames ise herkese teşekkür ederken, kızının ve eşinin sağlık durumunun iyi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

TALA AMELİYATA GİRDİĞİNDE SADECE 5 KİLOYDU

Ameliyatı gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, bebek ve annesinin durumunun iyi olduğunu, sağlıklı şekilde evlerine döneceklerini söyledi. Tala bebeğin kendilerine doğuştan safra yollarının kistik gelişmesine bağlı kronik karaciğer yetmezliği teşhisiyle geldiğini anlatan Doç. Dr. Aliosmanoğlu, 10 aylık bir bebekti ve genel durumu hayli bozulmuştu. Karnı ileri derecede su toplamaya başlamıştı. Solunum sıkıntısı vardı. Sadece 5 kilo civarındaydı diye konuştu.

Annesinin verici olmak istediğini belirtmesi üzerine testleri yaptıklarını kaydeden Doç.Dr. Aliosmanoğlu, Annenin uygun verici olduğunu belirleyince hemen nakil işlemleri için hazırlık yaptık. Annenin karaciğerinden 50 gramlık küçük bir bölüm alarak bebeğe naklettik. Ameliyattan sonra da sıkıntı yaşamadık. Artık Tala'yı ülkesine sağlıklı şekilde gönderiyoruz dedi.

Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Tala'nın nakilden sonra yaşıtları gibi normal bir bebek olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA