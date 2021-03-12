ANTALYA Takla atan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Takla atan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Antalya'da kullandığı otomobili direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Mehmet Karacan, refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil içine sıkışan Karacan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Kaza, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Evden işyerine gitmek üzere 06 KD 900 plakalı otomobil ile yola çıkan Mehmet Karacan, seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje çarpan Karacan, daha sonra taklalar atıp, yola düştü. Sürücü koltuğunda sıkışan sürücü Mehmet Karacan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karacan, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza sırasında bir motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı