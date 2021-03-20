ANTALYA Tabancayla çevreye ateş edince polis alarma geçti
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ANTALYA Tabancayla çevreye ateş edince polis alarma geçti

20.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:30

Tabancayla çevreye ateş edince polis alarma geçtiANTALYA'da ailesi ile tartıştıktan evinin balkonuna çıkan Hasan K. (30), tabancası ile çevreye ateş etti.

Tabancayla çevreye ateş edince polis alarma geçti

ANTALYA'da ailesi ile tartıştıktan evinin balkonuna çıkan Hasan K. (30), tabancası ile çevreye ateş etti. İhbarın ardından adrese çok sayıda polise ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi bulmak için bütün zilleri çaldı. Ancak, ateş eden Hasan K. yapılan tümü aramaya rağmen bulunamadı.

Olay, 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. İddiaya göre bilenmeyen bir nedenle ailesi ile tartışan Hasan K. evin balkonuna çıkıp, tabancası ile çevreye 3- 4 el ateş etti. Hasan K.'nin ateş ettiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde belirten adrese gelen ekipler, Hasan K.'yi bulmak için dairede bütün zilleri çaldı. Ancak, yapılan aramada Hasan K. ve suç aleti bulunamadı. Polis, şüpheliyi bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ANTALYA Tabancayla çevreye ateş edince polis alarma geçti
ANTALYA Tabancayla çevreye ateş edince polis alarma geçti
ANTALYA Tabancayla çevreye ateş edince polis alarma geçti
ANTALYA Tabancayla çevreye ateş edince polis alarma geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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