ANTALYA SÜRPRİZ YAPMAK İSTERKEN KAZADA YARALANDI
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ANTALYA SÜRPRİZ YAPMAK İSTERKEN KAZADA YARALANDI

ANTALYA SÜRPRİZ YAPMAK İSTERKEN KAZADA YARALANDI
02.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:22

Antalya'nın Serik ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mithat Küçük (55), geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mithat Küçük (55), geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Mithat Küçük, "Eşime sürpriz yapmak istedim. Hediyeyi almaya giderken kaza yaptım" dedi.

Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi'nde oturan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mithat Küçük, motosikletiyle seyir halindeyken aniden önüne çıkan otomobile duramayarak çarptı. Yaralan Küçük, olay yerine gelen ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağ kol bileği ve sol kol kürek kemiği kırılan Mithat Küçük, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

Mithat Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşine sürpriz yapmak için iş yerinden eve giderken, yolda kaza geçirdiğini söyledi. Küçük şöyle konuştu:

"Kürüş Mahallesi Merkez sokaktaki evime motosikletle giderken birden önüme bir otomobil çıktı. Mesafe çok kısaydı, durma şansım olmadı. Otomobile çarptım. Bunun neticesinde kendimi yerde buldum. Bir çarpma anını bir de yerden kalktığımı hatırlıyorum. Acilen hastaneye götürdüler. Sağ bileğim ve sol kürek kemiğim kırıldı, alçıya aldılar. Şu ada evde istirahat ediyorum. Eşim bundan 3 ay önce ameliyat oldu. Yeni yeni iyileşmeye başladığı için küçük bir takıyla sürpriz yapmak istedim. Hediyeyi almaya giderken kaza yaptım."

ANTALYA SÜRPRİZ YAPMAK İSTERKEN KAZADA YARALANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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