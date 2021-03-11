ANTALYA Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı

Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı

Antalya'da Suriye vatandaşı sera işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 7 baraka küle döndü. Aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi, eşyalarını son anda kurtardı. İşçiler ve çocuklar, barakaların yanışını gözyaşlarıyla izledi. Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki Süleyman Erten Tesisleri'nde, Suriye vatandaşı sera işçilerinin kaldığı barakalarda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle bir barakada çıkan yangın, bitişik haldeki diğer barakalara da sıçradı. Aralarında çocukların da bulunduğu 100'e yakın Suriyeli hem canlarını hem de bazı eşyalarını yanmaktan son anda kurtardı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, işçiler ve çocuklar evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. Yangında, toplam 7 baraka küle döndü.

Yangın haberini alıp gelen tesis sahibi İsmail Erten, can ve mal kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, Evsiz kalan işçileri başka ikametgahlara yerleştireceğiz. Zarar önemli değil. Bir şekilde çözülür dedi. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı