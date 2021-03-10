Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
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Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı

10.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:41

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'da Suriye uyruklu sera işçilerinin kaldığı barakada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

ANTALYA'da Suriye uyruklu sera işçilerinin kaldığı barakada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 7 barakanın zarar gördüğü yangında aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, eşyalarını son anda kurtardı.

Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki Süleyman Erten Tesisleri'nde, Suriye uyruklu sera işçilerinin kaldığı barakada saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki diğer barakalara da sıçradı. Aralarında çocukların da bulunduğu 100'e yakın Suriyeli hem canlarını hem de bazı eşyalarını yanmaktan son anda kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınırken, işçiler ve çocuklar evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. Yangında, toplam 7 baraka yandı.Olayı haber alıp gelen tesis sahibi İsmail Erten, can ve mal kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Evsiz kalan işçileri başka ikametgahlara yerleştireceğiz. Zarar önemli değil. Bir şekilde çözülür" dedi.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı
Son dakika haberleri! Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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