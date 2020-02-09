Antalya Süper Amatör Ligi
Antalya Süper Amatör Lig'de, deplasmanda Konaklı Belediyespor ile karşılaşan Korkuteli Belediyespor, maçtan 7-1 galip ayrıldı.
Antalya Süper Amatör Lig'de, deplasmanda Konaklı Belediyespor ile karşılaşan Korkuteli Belediyespor, maçtan 7-1 galip ayrıldı.
Konyaaltı Atatürk Stadyumu'nda, birinci sıradaki Korkuteli Belediyespor ile 12'nci sırada yer alan Konaklı Belediyespor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi konuk takım Korkuteli Belediyespor, 7. dakikada Erkan Sütçü, 24, 37. ve 65. dakikada Volkan Bucaklı, 27.dakikada Tayyar Karadağ, 58. dakikada Enver Ekinci ve 72. dakikada Burak Kirtiş'in golleriyle 7-1 kazandı.
Ev sahibi takım Konaklı Belediyespor'un tek golünü ise 14. dakikada Hasan Demir attı.
Korkuteli Belediyespor bu galibiyetle 44 puanla birinci sıradaki yerini korurken, Konaklı Belediyespor ise 4 puanla 12. sırada kalarak düşme potasından kurtulamadı.