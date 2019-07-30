ANTALYA SUMMER CEM'E BÜYÜK İLGİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahneye çıkan rap şarkıcısı Summer Cem, yerli ve yabancı hayranlarını coşturdu.

Yerli ve yabancı müzik listelerinde çıkardığı 'Tamam tamam' şarkısıyla yer alan ve 'Summer Cem' ismiyle bilinen Türk asıllı Alman rap şarkıcısı Cem Toraman, Alanya'da konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konsere çıkış parçası 'Tamam tamam' ile başlayan Summer Cem'e hayranları telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Summer Cem, Türkçe, Almanca ve İngilizce şarkılar söyledi.

Türk hayranlarının yanı sıra birçok Alman vatandaşının da katıldığı konserde Summer Cem hareketli parçalarla müzik severleri coşturdu.

Kaynak: DHA