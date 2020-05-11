ANTALYA Sümer Ezgü: Koronavirüs sürecinde sanatın değeri bir kez daha anlaşıldı
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ANTALYA Sümer Ezgü: Koronavirüs sürecinde sanatın değeri bir kez daha anlaşıldı

ANTALYA Sümer Ezgü: Koronavirüs sürecinde sanatın değeri bir kez daha anlaşıldı
11.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:45

Sümer Ezgü: Koronavirüs sürecinde sanatın değeri bir kez daha anlaşıldıANTALYA'da, sanat akademisi koronavirüs nedeniyle geçici olarak kapanan Sümer Ezgü, evde 4 klip çalışmasına katıldı.

Sümer Ezgü: Koronavirüs sürecinde sanatın değeri bir kez daha anlaşıldı

ANTALYA'da, sanat akademisi koronavirüs nedeniyle geçici olarak kapanan Sümer Ezgü, evde 4 klip çalışmasına katıldı. Koronavirüs sürecinde sanatın değerinin bir kez daha anlaşıldığını belirten Ezgü ve sanatçı dostları, Nazım Hikmet'in 'Mesaj' adlı şiirini besteleyip, seslendirdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Antalya'da bulunan Sümer Ezgü Sanat Akademisi, geçici olarak kapandı. Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü de bu süreçte çalışmalarını evden gerçekleştiriyor. Koronavirüs sürecini 2 aya yakın süredir ailesiyle evde geçiren Ezgü, 4 klip çalışması hazırladı ve evden canlı yayınlarla sevenleriyle buluştu.

Evde kaldığı süreçte boş durmadığını belirten Ezgü, "Ben evci bir adamım, problem yok ama zorunlu olarak evde durmak insanda stres yapıyor. Dışarı çıkmak gerekiyor, işlerimiz bitti, bütün işler sıfır. Bizler konserle yaşamımızı idame ettiriyoruz. Sanat akademisi var, okulumuzda işlerin dönmesi gerekiyor. Bunlar tamamen durmuş vaziyette. Ama bir taraftan da üretiyoruz" dedi.

'SANATIN DEĞERİ BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI'

Koronavirüs süreci başlamadan hemen önce yaptığı 'Sümer Ezgü ve Süper Çocuklar' albümündeki 'Leblebi Koydum Tasa' şarkısına çektikleri klibin montajını da evde tamamladıklarını belirten Ezgü, "2-3 günde bir canlı yayınlar yapıyoruz. Bu tür günlerde tabi sanatın değeri bir kez daha anlaşıldı. Genellikle bu tür toplumsal felaketlerin yaşandığı dönemlerde müzik yasaklanır. Ben de ısrarla 'yasaklanmaması gerekir' dedim" diye konuştu

'MÜZİK SADECE HOPLAMAK, ZIPLAMAK DEĞİL'

Bu durumun sanata ve müziğe hangi gözlükle bakıldığıyla ilgili olduğunu belirten Ezgü, "Oysa müzik sadece hoplamak, zıplamak, eğlenmek değildir. Aynı zamanda tüm duyguların yansıtıldığı bir alan. Biz de canlı yayınlarla hem kendimizi diri tutarken hem de insanlara birlik, beraberlik ve güç vermeye çalışıyoruz. İnsanlar bundan çok mutlu. Burada müziğin değerini bir kere daha vurgulamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Nazım Hikmet'in 'Mesaj' adlı şiirini Ali Mahmut Abra'nın bestesi ile Tuncay Kurtoğlu ve Melihat Gülses'le seslendirdiklerini belirten Ezgü, "Uzaktan kayıt yaptık ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Çok ümit veren, her tür zorluğa ve riske karşı kapının arkasında yaşamın olduğunu anlatan çok güzel bir şiir. Nazım usta sanki bugünü anlatmış, onu okuduk" diye konuştu.

BUGÜNLER KALICI ANILAR

Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'nin hazırladığı proje kapsamında yine uzaktan öğrenciler ve öğretmenlerle 'Mevla'm birçok dert vermiş' türküsünü okuduklarını belirten Ezgü, "TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı için bir beste yaptım. 23 Nisan 100'üncü Yıl Marşı benim için çok değerliydi" dedi.

Bu çalışmaların bugünlerin kalıcı anıları olduğunu, evde üretimin devam ettiğini anlatan Sümer Ezgü, şunları söyledi:

"Yaptığımız canlı yayınlarda sohbet ediyoruz. Çok da etkili oldu. Bütün dünyada aslında şu anda amatör televizyonculuk yapılıyor. Herkes bir şekilde duygu ve düşüncelerini ve paylaşımlarını gerçekleştiriyor. Biz de yayınlarımızda soruyoruz, 'Nerelerden bizi izliyorsunuz?' İnanılmaz; Afrika, Amerika, Anadolu'nun her yerinden Japonya'dan. Bu çok güzel bir iletişim. Herkes kendi deneyimini aktarıyor. Biz müziklerle türkülerle istekleri yerine getirerek moral değerlerini yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Tüm zor koşullara rağmen ayakta durmak, direnmek, yaşamak adına çok güzel çalışmalar. Sanatın, dolayısıyla müziğin toplumu diri tutması için ne kadar değerli olduğunu ben bir kere daha yaşıyorum."

ANTALYA Sümer Ezgü: Koronavirüs sürecinde sanatın değeri bir kez daha anlaşıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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