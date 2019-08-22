ANTALYA Süleyman Demirel karikatürleri sergisi ziyarete açıldı

22.08.2019 10:52

Süleyman Demirel karikatürleri sergisi ziyarete açıldı

Antalya'da, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 34 karikatürünün yer aldığı sergi açıldı.

Siyasi hayatı boyunca bazen icraatları bazen de yaptığı konuşmalarıyla karikatüristlere konu olan merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 34 karikatürünün yer aldığı sergi, Kepez ilçesindeki Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Kepez Belediyesi ve Ispartalılar Derneği tarafından çok sayıda dergi ve gazetede yayımlanan karikatürlerden derlenen serginin açılışına Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ağabeyi Şevket Demirel'in kızı Nihan Demirel Atasagun, Ispartalılar Derneği Başkanı Deniz Akgün ve çok sayıda davetli katıldı. Karikatürler davetlilerden büyük ilgi gördü.

EN ESKİSİ 1976 TARİHLİ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, merhum Süleyman Demirel'in bir siyasi değer olduğunu söyledi. En eskisi 1976, en yenisi ise 1991 tarihli olan birçok karikatürü sanatseverlerin ilgisine sunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Tütüncü, Demokratik toplumlarda iktidarların hicvedilmesi, eleştirilmesi ve iktidarların farklı yönleriyle mizaha konu edilmesi bir olağan gelenektir. Eskiler çok naifti, onlar birbirlerini eleştirirken zeka ürünü malzemeleri ön plana çıkarırlardı. O dönemde karikatüristler sevgi dilini merkeze almayı anlattı. O karikatürler çizilirken kişilik haklarına saldırı, özel hayatlarına ilişkin rencide edici unsurlar yoktu dedi.

Nihan Demirel Atasagun da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e her zaman 'Cumhurbaşkanı amca' diye hitap ettiklerini ve Demirel'in siyasi hayatta az rastlanır bir hoşgörüye sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Tütüncü ve Demirel, davetliler ile birlikte karikatürleri inceledi.

Kaynak: DHA