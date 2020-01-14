: Antalya su seviyesi yükselince 2 kedi ırmağın ortasında mahsur kaldı

14.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:22

Su seviyesi yükselince 2 kedi ırmağın ortasında mahsur kaldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, su seviyesi azalınca ırmağın ortasındaki ağaca çıkan 2 kedi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin su debisinin yüksek olması nedeniyle kurtarma çalışması yapamadığı 2 kedi, barajdaki suyun kesilmesinin ardından 10 saat sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Manavgat Şelalesi'ndeki tesislerde bulunan işletme sahipleri ve çalışanlarının besleyip, 'Aslan' ve 'Boncuk' adını verdiği 2 kedi, dün Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin düşmesi sonrası, şelalenin üst kısmında bulunan ağaçların olduğu yere geçti. Bir süre ağaçta oynayan kediler, su seviyesinin yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı. Şelalede bulunanların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede suyun debisinin çok yüksek olduğunu ve botla suya inmenin tehlikeli olacağını belirtti. Manavgat Irmağı üzerinde bulunan baraj görevlilerine haber verilmesiyle su kesintisine gidildi. Kesintiyle birlikte yaklaşık 10 saat sonra ırmakta su seviyesinin düşmesinin ardından 2 kedi kendiliğinden tesislerin olduğu yere çıkarak, kurtuldu.

Şelaledeki tesislerde çalışan bir işçi, kedilerin su seviyesi düşük olduğunda yürüyerek ağaca geçtiğini belirtirken, "Su seviyesi yükselince ağaçta mahsur kaldılar. Bu her pazar yaşadığımız bir olay. Biz de yetkililere haber verdik" dedi.

Şelaleye gelen turistler de kedileri ilgiyle izledi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu