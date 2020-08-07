ANTALYA Su kanalında kaybolan Sezgin, karadan, su altından ve havadan aranıyor
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ANTALYA Su kanalında kaybolan Sezgin, karadan, su altından ve havadan aranıyor

Su kanalında kaybolan Sezgin, karadan, su altından ve havadan aranıyorANTALYA'da dün akşam serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı (17) arama çalışmalarına, 15 dalgıç katıldı.

07.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:54

Su kanalında kaybolan Sezgin, karadan, su altından ve havadan aranıyor

ANTALYA'da dün akşam serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı (17) arama çalışmalarına, 15 dalgıç katıldı. Öğle saatlerine kadar sonuç alınamayan çalışma, karadan, su altından ve havadan devam ediyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde yer alan su kanalında meydana geldi. Yeğeniyle beraber kanala giden Sezgin Andariman, yine kanala gelen bir başka kişiyle, karşı tarafa geçmek için suya atladı. Kanal içinde yosun olduğu için diğer kişi geri dönerken, Andariman akıntıya kapılarak batmaya başladı. Sezgin Andariman, akıntıya kapıldığı sırada, kıyıda bulunanlardan kendisine yardım etmeleri için bir şeyler uzatmasını istedi. Kıyıdakilerin çabası yeterli olmayınca Andariman, suya batıp çıkmaya başladı. Amcasının kaybolduğunu gören Ahmet Andariman ise koşarak durumu yakınlarına haber verdi. Yakınlarının olay yerine gelmesinin ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Polis, sağlık görevlileri, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra, Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekipler, 3 saatlik çalışmadan sonuç alamayınca havanın kararmasıyla arama çalışmalarını sonlandırdı.

SABAH YENİDEN BAŞLANDI

Sezgin Andariman'ı bulmak için sabah erken saatlerden itibaren su kanalında yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan 15 dalgıç katılırken, sahil güvenlik helikopteri ise havadan destek verdi. Andariman'ın yakınlarının da takip ettiği çalışmalarda, öğle saatlerine kadar sonuç alınamadı. Yetkililer, bölgede çalışmaların karadan, su altından ve havadan devam edeceğini belirtti.

ANTALYA Su kanalında kaybolan Sezgin, karadan, su altından ve havadan aranıyor

Kaynak: DHA

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