ANTALYA SU ALTINDA EL ÖPTÜRÜP DENİZ DİBİNDE BULDUĞU PARAYI ARKADAŞINA VERDİ

12.08.2019 12:14

Antalya Konyaaltı'nda dalış sırasında deniz tabanında 20 lira bulan genç, kendisiyle birlikte dalış yapan arkadaşına su altında elini öptürüp parayı da bayram harçlığı olarak verdi. Antalya'da hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı Kurban Bayramı'nın ilk günü, yerli ve yabancı turistler serinlemek için Konyaaltı Plajları, su parkları ve havuzları doldururken, kimileri de serinliği su altında aradı. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde İş Güvenliği konusunda yüksek lisans yapan Kemal Gökoğlu (29) ile aynı üniversitenin Ziraat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Ahmet Refik(22), serinliği su altında arayanlar arasındaydı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyesi olan gençlere, grubun diğer üyeleri de eşlik etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde Konyaaltı'nda dalış yapan gençler bir yandan su altının güzelliklerini video ve fotoğrafla ölümsüzleşitirirken diğer yandan kentin yakıcı ve bunaltıcı havasından uzaklaşmış oldu. Dalış yapan gençlerden Kemal Gökoğlu, deniz dibinde 20 TL görünce uzanıp aldı. Kendisi gibi dalıcı olan arkadaşı Ahmet Refik'e önce el öptüren Gökoğlu, sonra da bulduğu parayı bayram harçlığı olarak verdi. Arkadaşları tarafından görüntülenen bu anlar, gençlere bayram anısı oldu.

Kaynak: DHA