Antalya Stadyumu'nun yeni adı 'Corendon Airlines Park' olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya Stadyumu'nun yeni adı 'Corendon Airlines Park' olacak

Antalya Stadyumu'nun yeni adı 'Corendon Airlines Park' olacak
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Corendan Airlines arasında görüşmelerin devam ettiği 5 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında, Antalya Stadyumu'nun yeni adının Corendon Airlines Park olması planlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Corendan Airlines arasında görüşmelerin devam ettiği 5 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında, Antalya Stadyumu'nun yeni adının Corendon Airlines Park olması planlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kulübe gelir sağlayacak sponsorluk anlaşmalarına hız verdi. İsim sponsorluğunda Fraport TAV ile sözleşmesini 2 yıl uzatan kırmızı beyazlı kulüp, stat ismi sponsorluğundaki görüşmelerde sona yaklaştı. Fraport TAV Antalyaspor, Türk havayolu firması Corendon Airlines ile görüşmelerin devam ettiği sponsorluk anlaşması kapsamında, stat ismini de kapsayan 5 yıllık sözleşme imzalayarak kulübe reklam geliri elde etmeyi hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, Corendon Airlines yetkilileriyle sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini ve anlaşmaya çok yakın olduklarını dile getirdi. Birkaç madde üzerinde görüşmelerin sürdüğüne değinen Berkay Bahar, "Anlaşma stat sponsorluğu anlamında geçiyor ama kapsamlı bir proje. Proje içerisinde loca, saha kenarındaki üç boyutlu görseller, tribün ismi, formada kol reklamı, voleybol takımımın isim hakkı gibi çoklu bir sözleşme var. Tek başına stat ismi üzerinde değil. 5 yıllık bir anlaşma düşünülüyor. Stadın isim değişikliği için federasyon ve bakanlıktan izin alınması gerekiyor. İzin başvurularını yapacağız. Stadın yeni adı Corendon Airlines Park olarak düşünülüyor. Henüz netleşmiş değil. Görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynanması dolayısıyla kulübün reklam ve sponsorluk gelirinde ciddi azalma yaşandığını anlatan Bahar, yeni sezonda maçların seyircili oynanacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Antalya Stadyumu'nun yeni adı 'Corendon Airlines Park' olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri
Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Emmanuel Macron Jens Stoltenberg
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mert Müldür Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya Stadyumu'nun yeni adı 'Corendon Airlines Park' olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:36:01. #1.16#

title