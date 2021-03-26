Antalya Stadı'nın zemininin iyileştirilmesi konusu toplantıda ele alındı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile ekibini ağırladı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile ekibini ağırladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Antalya Stadı'nın zemini başta olmak üzere, fiziki şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden