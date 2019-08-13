ANTALYA Sportmenlik 'nakavt' oldu

13.08.2019 11:31

Sportmenlik 'nakavt' oldu

Antalya'da Tay Kik müsabakasında sporcusunun aldığı darbeyle yere düşmesi sonrası mindere çıkıp rakip sporcuyu iten antrenör Abdülkerim Cesur, sportmenliğe aykırı davranıştan tepki gördü. Nakavtla yendiği rakibinin antrenörünün fiziki müdahalesine maruz kalan Sudenur Su (15), polise şikayetçi oldu.

Dünya Tay Kik Federasyonu tarafından geçen 3 Ağustos'ta Antalya'da Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler, Bay, Bayan İller Arası Tay Kik Şampiyonası düzenlendi. Farklı illerden 200 civarında dövüş sporcusunun madalya kazanma hedefiyle mücadele ettiği organizasyona Antalya'dan katılan Sudenur Su, 60 kilo gençlerde yarı finalde antrenör Abdülkerim Cesur'un sporcusu M.Ü.A ile karşılaştı. Sudenur Su, rakibiyle sportmenlik kapsamında tatamide mücadele etti. Karşılaşmada Sudenur'un darbeleriyle rakibini yere düşürdüğü sırada antrenör Abdülkerim Cesur tatamiye çıkıp, genç sporcuyu iterek oyun alanı dışına çıkardı.

Rakip sporcunun antrenörünün Sudenur'u tatami dışına itmesi, mücadeleyi izleyenlerin tepkisini çekti. Kızının spor müsabakasını izlemek için alana gelen Gürcü Su'nun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, antrenörün rakip sporcuya fiziki müdahaleyle sportmenlik dışı davranışı kameralara yansıdı. Müsabakayı izleyen diğer antrenör, sporcu ve hakemlerin de tepki gösterdiği olay sonrası antrenör Abdülkerim Cesur hakkında tutanak tutuldu.

Rakibini nakavt eden Sudenur Su, birinci olduğu turnuvanın ardından polis merkezine giderek, rakibinin antrenörü hakkında şikayetçi oldu. Polis merkezindeki ifadesinde Sudenur Su, İzinsiz olarak müsabaka alanına girdi. Beni minder dışına ittirip, sinirli şekilde 'Yeter lan' diye bağırdı. Olay anında darbedilmedim ama psikolojik olarak çöküntüye uğradım. Bu şahıs kendi sporcusunun başarısızlığını hazmedememiş ve sinirini benden çıkarmıştır sözleriyle şikayetini belirtti.

Bir yıl önce muay thai ile dövüş sporlarına başladığını anlatan Sudenur Su, ilerleyen yıllarda milli takıma seçilip, dünya şampiyonluğunu kazanmak istediğini söyledi. Muay thai sporuyla ilgilenmesine rağmen tecrübe kazanmak için Tay Kik turnuvasına katıldığını dile getiren Sudenur Su, yaşadığı olayın psikolojisini olumsuz etkilediğini anlattı. Sporu çok sevdiğini vurgulayan Sudenur Su, Rakibim yere düştüğünde hakem müdahale etmeden antrenörü üstüme atladı ve beni tatami dışına itti. Bu hareket bir antrenöre yakışmadı. Hakem maçı durduracaktı zaten, onun müdahale etmemesi gerekiyordu. Maçta hiç beklemediğim kişiden, arkamdan darbe yedim. Tatamiye çıktığımda 'Ben kask taktığımda arkamdan bana vuran olacak mı' diye endişe duyuyorum. Bu olay beni çok etkiledi. Antrenör sporcusunun yenmesini de yenilmesini de kabullenmeli. Hazmedemeyip benim üstüme saldırması antrenöre yakışmadı. Psikolojim bozuldu ve rahatsız etti diye konuştu.

Antrenör Abdülkerim Cesur ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Kaynak: DHA