Antalya Sosyal Sorumluluk Gönülleri Platformundan 250 çocuğa bayram hediyesi
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Antalya Sosyal Sorumluluk Gönülleri Platformundan 250 çocuğa bayram hediyesi

Antalya Sosyal Sorumluluk Gönülleri Platformundan 250 çocuğa bayram hediyesi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya Sosyal Sorumluluk Gönüllüleri Platformu tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 250 çocuğa bayram hediyesi verildi.

Antalya Sosyal Sorumluluk Gönüllüleri Platformu tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 250 çocuğa bayram hediyesi verildi.

Platform gönüllüsü Doğan Elden, AA muhabirine, yarın kutlanacak bayram dolayısıyla çocukları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Elden, hayırsever iş insanı Özgür Çolduroğlu'nun firması tarafından üretilen meyve suyu, pamuk şeker, lolipop, şeker, jelibon, pişmaniye ve çikolatadan oluşan ürünleri hediye olarak 250 çocuğa dağıttıklarını belirtti.

Pandemi nedeniyle evlerden çok fazla dışarı çıkamayan çocukların yüzünü güldürebilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Elden, "Çocuklar gülerse dünya güler inancını taşıyoruz. Hakkın bize verdiği emaneti zaman zaman ihtiyaç sahipleriyle paylaşmakta bizi ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

Elden, bedensel engelli 9 yaşındaki bir çocuğa da tekerlekli sandalye hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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