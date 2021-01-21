Antalya Sosyal Sorumluluk Gönülleri Platformundan 60 çocuğa kışlık giyim ve erzak yardımı

Antalya Sosyal Sorumluluk Gönüllüleri Platformu tarafından ihtiyaç sahibi 60 çocuğa kışlık giyim ve erzak yardımı yapıldı.

Antalya Sosyal Sorumluluk Gönüllüleri Platformu tarafından ihtiyaç sahibi 60 çocuğa kışlık giyim ve erzak yardımı yapıldı.

Platform gönüllüsü Doğan Elden, AA muhabirine, Kepez ilçesinde ihtiyaç sahibi 60 çocuğa hayırseverlerin desteğiyle giyim ve erzak yardımında bulunduklarını söyledi.

Çocukların mutluluğunun görülmeye değer olduğunu ifade eden Elden, "Yetim büyümüş bir peygamberin ümmetiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir. Gönül köprüsü kurarak aldığımız bütün malzemeleri çocuklarımıza teslim ettik. Hem hüzün hem de heyecanı bir arada yaşadık. Saçlarını okşadığımız çocuklarımız bizlerden hiç ayrılmak istemediler." diye konuştu.

Elden, platform olarak iyiliklere aracı olmaya çalıştıklarını, asıl kahramanların yardımseverlerin olduğunu vurgulayarak, 13 yıldır insanları mutluk etmek için mücadele ettiklerini belirtti.

Her şeyin devletten beklenmesi durumunda insanların vicdan ve merhametinin ortaya çıkmayacağını dile getiren Elden, "Çocuklar gülerse dünya güler, mutlu olur. İyilik her zaman kazanır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş