ANTALYA Sosyal mesafeyi unutup, asker uğurlamasında göbek attılar
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ANTALYA Sosyal mesafeyi unutup, asker uğurlamasında göbek attılar

Sosyal mesafeyi unutup, asker uğurlamasında göbek attılarANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir grup genç, sosyal mesafe kurallarını unutup sokakta asker eğlencesi yaptı, karşılıklı oyun havasında göbek attı.

08.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:03

Sosyal mesafeyi unutup, asker uğurlamasında göbek attılar

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir grup genç, sosyal mesafe kurallarını unutup sokakta asker eğlencesi yaptı, karşılıklı oyun havasında göbek attı.

Alanya'nın Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı Türkmenbaşı Sokak üzerinde toplanan bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için eğlence düzenledi. Önce konvoy yapan yaklaşık 20 genç, daha sonra sokak ortasında oyun havası eşliğinde oynadı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de sıkı tedbirlerin uygulandığı ve sayıların azalmasıyla normalleşme sürecine girilmesine rağmen sık sık hatırlatılan maske ve sosyal mesafe kuralını da unutan gençler, yaklaşık 20 dakika karşılıklı göbek attı. Çevrede oturan vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği gençler daha sonra konvoy eşliğinde oradan ayrıldı.

ANTALYA Sosyal mesafeyi unutup, asker uğurlamasında göbek attılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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