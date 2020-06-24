ANTALYA SOSYAL MESAFEYE 'AKILLI' ÇÖZÜM
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA SOSYAL MESAFEYE 'AKILLI' ÇÖZÜM

Antalya'da bir firma tarafından 'Akıllı Sosyal Mesafe Koruma Cihazı' üretildi.

24.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:54

Antalya'da bir firma tarafından 'Akıllı Sosyal Mesafe Koruma Cihazı' üretildi. Cihaz durduğu yere ayarlanabilen mesafeden fazla yaklaşan olduğunda sesli ve ışıklı alarm vermeye başlıyor.

Normalleşme süreciyle birlikte, pandemi döneminde de dikkat edilen sosyal mesafe kuralı büyük önem kazandı. Hizmet vermeye başlayan çoğu noktada koronavirüse karşı önlemler alındı. Bununla bilikte 2 metrelik sosyal mesafeye uyulması gerektiğine dair bilgilendirmeler asılırken, kural için şeritler çekilerek tedbirler alındı.

Antalya'da da Keepdu adlı şirket ise 'Akıllı Sosyal Mesafe Koruma Cihazı' üretti. Yaklaşık 3 ay süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen cihaz, üzerindeki sensörler sayesinde ayarlanan mesafeyi aşan olduğunda sesli ve ışıklı alarm vermeye başlıyor. Özellik banka ve otellerdeki bankolarda kullanılan cihaz sayesinde çalışan personel olası bulaş riskinden korunuyor.

Cihazı üreten şirketin yöneticisi Selim Çivrili, "Ürettiğimiz cihazımızın amacı firmalarda çalışan personeli korumak. Cihazımın Ar-Ge süreci yaklaşık 3 ay sürdü. Mesafesi ayarlanabiliyor, önünde sensörleri var. Mesafe bu sayede ölçülüyor. Ayarlanan mesafe aşıldıkça sensörler tanımlıyor ve ses artıyor. Her yere kurulabiliyor. Özellikle hastaneler, havalimanları, oteller, bankalar gibi insan yoğunluğu olan yerlerde daha çok kullanılabilir" dedi.

Cihazın istenilen boyutta üretilebileceğini söyleyen Çivrili, "Dünya geneli için patent müracaatlarımızı yaptık. Kendi internet sitemiz ve e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunulacak. Fiyatı ise 500 lira olacak. Önceliğimiz Türkiye içi satış. Yurtdışından da bizimle çalışmak isteyen, ürünü satın almak isteyenler bize ulaşabilir. Şu anda ağırlıkla banka ve otellere satışımız oluyor" diye konuştu.

Alışveriş yaptığı mağazanın kasasında cihazla karşılaşan Emre Zemzem,"İlk defa böyle bir cihazla karşılaştım. Sosyal mesafeyi unuttuğumuz bu günlerde gerçekten çok hoşuma gitti. Mesafeyi korumama yardımcı oldu. Bütün mağazalarda bu cihazı görsek iyi olabilir. Bariyerle kapatılınca kötü bir görüntü oluşuyordu. Bu cihazla o kötü görüntünün önüne geçilmiş" dedi.

Hastanade ilk defa gördüğü cihazın sosyal mesafeyi korumak için daha iyi olduğunu söyleyen Gamze Çetin, "Bu cihazı ilk defa görüyorum. Hastaneye girdim ve danışmaya bir şey soracaktım. Cihaz bir anda ötüp sosyal mesafe uyarısı verdi. Daha önce gördüğümüz bariyerler vardı. Ancak şu an bu sosyal mesafe cihazıyla daha sağlıklı olmuş. Yaklaştığımızda uyarı veriyor bizde bu şekilde mesafemizi koruyabiliyoruz" şeklinde konuştu.

ANTALYA SOSYAL MESAFEYE 'AKILLI' ÇÖZÜM

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna çıkıştı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin Haber
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna çıkıştı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu Haber
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde Haber
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Ozan Açıktan Safiye Soyman Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: ANTALYA SOSYAL MESAFEYE 'AKILLI' ÇÖZÜM - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 08:55:22. #1.15#
title