Antalya Sos İhracatına Hazırlanıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenecek 1. Yöresel Sos Yarışması'yla ihracatı yapılabilecek soslar belirlenecek.



Serik Belediye Başkanlığı ve Serik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile belediye toplantı salonunda düzenlenen öne elemeye 22 yarışmacı 34 ayrı sos ile katıldı. Elemede 16 sosun sahibi cuma günü yapılacak yarışmaya katılmaya hakkı kazandı.



Serik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şahin Bilgi, ilk üçe giren sosların sahiplerinin parayla ödüllendirileceği yarışmanın finalinin 7 Temmuz Cuma günü yapılacağını söyledi.



Bilgi, "Yarışmayı en iyi sosu seçmek amacıyla değil, buradan çıkacak sosu dünyaya ve Avrupa'ya tanıtıp, ihracatını yapmak için yapıyoruz." dedi.



Ev hanımlarına ve çiftçilere ekonomik kazanç oluşturmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Bilgi, "Çiftçimizin ürettiği domatesler, biberler yaz aylarında çöpe atılıyor. Para etmediği için toplanmıyor, değerlendirilmiyordu. Çiftçimizin daha bilinçli üretim yapıp ürettiği ürünleri daha iyi pazarlara satması için bu tür organizasyonları düzenliyoruz." diye konuştu.



7 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek yarışmanın birincisine bin 500, ikincisine bin, üçüncüsüne 750 lira para ödülü verilecek.