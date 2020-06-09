ANTALYA Sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki Mahmud öldü Sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki Mahmud öldüANTALYA'da, 1,5 yaşındaki Suriyeli Mahmud Casım, 80 metre derinliğindeki su sondajı kuyusuna düşerak, hayatını kaybetti.

Sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki Mahmud öldü

ANTALYA'da, 1,5 yaşındaki Suriyeli Mahmud Casım, 80 metre derinliğindeki su sondajı kuyusuna düşerak, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam, Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Faız ve Fatma Casım çiftinin serada çalıştıkları sırada, yanlarında oynayan çocukları Mahmud, 80 metre derinliğindeki su sondajı kuyusuna düştü. Çocuklarının kuyuya düştüğünü gören çift, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda, kuyunun 24'üncü metresinde Mahmud'un cansız bedenine ulaştı.

Kuyudan çıkarılan Mahmud Casım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA