: Antalya sömestirde antalya hem kamp hem tatilin adresi oldu

Sömestirde Antalya hem kamp hem tatilin adresi oldu

SÖMESTİR tatilinin başlamasıyla çok sayıda aile çocuklarıyla tatil yapmak için Antalya'yı tercih etti. Bazı özel okulların kamp ve çeşitli spor aktivitelerini sömestirde Antalya'daki otellerde yapmaya başlamasıyla da Antalya Havalimanı'nda tatil yoğunluğu yaşandı.

2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak Cuma günü tüm okullarda karnelerin dağıtımıyla sona erdi. 16 günlük tatil için başta İstanbul ve Ankara gibi iller olmak üzere birçok ilden öğrenci grupları ve aileleri de tatil için Antalya'yı tercih etti. Türkiye'de en fazla 5 yıldızlı otele sahip ve hava sıcaklığı açısından da en uygun il olan Antalya'da, 18 Ocak Cumartesi günü itibariyle tatilciler veya çeşitli eğitim ve sportif kamplara katılacak olan öğrenciler gelmeye başladı. Kış aylarında insan yoğunluğunun az olduğu Antalya Havalimanı'nda da yarıyıl tatiliyle birlikte yoğunluk artı. Yurt dışından gelen tatilci oranının yüzde 23 artmasıyla birlikte hareketlilik daha da katlandı.

Antalya'da son yıllarda otellerde yeni bir de konsept oluştu. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi illerdeki özel okullar, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için çeşitli sportif aktiviteleriyle antrenman ve maçlar için Antalya tercih etmeye başladı. Bazı ailelerin de eşlik ettiği çocuklar bir taraftan ders çalışıp test çözerken, bir taraftan da sportif aktivitelere katılıyor ve aileleriyle tatil yapıyor.

HEM TURNUVADA YARIŞACAK HEM TATİL YAPACAK

İstanbul'da yaşayan Aydemir ailesi de sömestir tatili dolayısıyla Antalya'yı tercih etti. Ailesi otelde tatil yapacak olan 7'nci sınıf öğrencisi Umut Aydemir ise Serik ilçesinde düzenlenecek satranç turnuvasına katılacak. Umut Aydemir turnuvanın yanında ailesiyle birlikte tatil yapacağını söyledi.

'ŞANSIMIZA HAVA DA GÜZEL'

Her yaz ve kış tatil için Antalya'yı tercih ettiklerini belirten Tuğçe- Fuat Çon çifti ve oğulları Can da tatili Belek'te geçirecek. Öğretmen olan Tuğçe Çon, tatili sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Şansımıza hava da güzel Antalya'da. Her sene geliyoruz, Antalya'ya yaz-kış. İkinci evimiz burası. Güzel, memnunuz burada olmaktan" dedi.

Fuat Çon da Ankara'dan geldiklerini kaydederek, "15 tatil için Antalya'yı tercih ettik. 5 yıldızlı otele gideceğiz Belek'te. Genelde öyle yapıyoruz. Dinlenmiş olacağız" diye konuştu.

Sömestir tatiline denk getirilen voleybol turnuvası ve hazırlık için İstanbul'dan Antalya'ya geldiklerini belirten Saydam Spor Kulübü antrenörü Serhat Toker, "Organizasyon çocuklar okuduğu, öğrenci oldukları için sömestir tatillerine denk gelerek, yapılıyor. Aileler de daha çok bu tür kamplardan sonra çocuklarıyla da birlikte vakit geçirmek istedikleri için bu tarihi değerlendiriyoruz" dedi.

Kamp için Antalya'ya gelen öğrenciler ise bir hafta boyunca hem maç ve antrenman yapacakları hem de otel içi etkinliklere katılıp eğlenecekleri ve tatil de yapacaklarını anlattı. Öğrencilerin büyük bölümü ise kamp dışında girecekleri sınavlara hazırlık için ders çalışıp, test çözeceklerini de kaydetti.

