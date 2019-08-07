ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu

07.08.2019 14:01

Sokakta erkek cesedi bulundu

Antalya'da madde bağımlısı olduğu değerlendirilen Davut Çelebi (56) sokakta ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Kışa Mahallesi 45. Sokak'ta hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Davut Çelebi'ye ait olduğu belirlenen ceset üzerinde yapılan incelemede, 10 lira ile cep telefon bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA