Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası
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Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası

Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp drift atarak park halindeki 3 araca çarpan ehliyetsiz sürücü, yaşanan 35 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı.

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp drift atarak park halindeki 3 araca çarpan ehliyetsiz sürücü, yaşanan 35 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye, 'dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'ters yönde araç kullanmak', 'drift atmak', 'trafik işaret ve levhalarına uymamak' ve park halindeki 3 araca zarar vermekten 13 bin 388 TL ceza yazıldı. Sürücünün polisten kaçış anlarıysa vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Dün gece saatlerinde yaşanan olayda, Muratpaşa 100. Yıl Bulvarı üzerinde bir şüpheli aracı durdurmak için görev alan polis ekipleri, başka bir aracın hızla geldiğini gördü. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, ilerlemeye devam etti. Polisin peşine takıldığı araç, sırasıyla Bahçelievler, Deniz ve Altındağ Mahallelerinin ara sokaklara girdi ve drift atarak kaçmaya başladı. Kaçarken park halindeki 3 araca da çarparak zarar veren otomobil, yaklaşık 35 dakikalık kovalamaca sonucu trafik ekiplerince yakalandı. İçerisinde 4 kişinin daha bulunduğu aracın sürücüsü S. K.'un (19) ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

13 bin 388 TL ceza yazıldı

Sürücüye 'dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'ters yönde araç kullanmak', 'dirift atmak', 'trafik işaret ve levhalarına uymamak' ve 3 araca zarar verdiği için 13 bin 388 TL ceza yazıldı. Otomobil ise polis otoparkına çekildi.

Polise yardımcı olmak isteyen motosiklet sürücüsü de kovalamacaya katıldı

Öte yandan, tüm kovalamaca anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaçan sürücünün peşine trafik timi takılırken, bir motosiklet sürücüsünün de hemen arkadan olayı takip ettiği görüldü. - ANTALYA

Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası
Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası
Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası
Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası
Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası
Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası
Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası
Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası
Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası
Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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