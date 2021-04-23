Antalya sokaklarında 23 Nisan coşkusu; balkonlardan izlediler

ANTALYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, belediyelerin düzenlediği etkinliklerle sokaklara ve caddelere taşındı.

ANTALYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, belediyelerin düzenlediği etkinliklerle sokaklara ve caddelere taşındı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar da bu coşkuya ortak oldu. Tekerlekli sandalyesi ile yol kenarında caddeden geçen konvoyu izleyen Burcu Bayhan (17), çok sevinçli olduğunu söyledi. Etkinlik alanından geçen atık kağıt toplayıcısı çocuğa seslenen belediye personeli ise "Kardeşim, senin de bayramın kutlu olsun" dedi. Teşekkür ederek, karşılık veren atık toplayıcısının elindeki çiçek de dikkat çekti.

Turizm kenti Antalya'da, belediyelerin etkinlikleriyle 23 Nisan coşkusu, evlere ve sokaklara taşındı. Büyükşehir Belediyesi, kentin ana yollarında, konvoy eşliğinde araçlardaki ses sisteminden marşlar çalarken, Konyaaltı Belediyesi ise 23 Nisan TIR'ını Türk bayrağı ve balonlarla süsleyerek, Konyaaltı ilçesinde çocuklarla buluşturdu. TIR'ın içinde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, çeşitli marşları çalarken, çocukların sevdiği çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen animatörler ise balon ve Türk bayrağı dağıttı.

BURCU, KONVOYUN İLGİ ODAĞI OLDUMuratpaşa Belediyesi'nce ise Işıklar Caddesi'ndeki apartmanlara Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın vatandaşı selamlayarak, geçtiği konvoyla da renkli görüntüler ortaya çıktı. Belediyenin temizlik işlerinde kullanılan çöp kamyonları, iş makineleri, kamyonlar, traktörler ve üstü açık araçlar içinde fil, zürafa ve dinozorlar, hem çocuklar hem de büyüklerden ilgi gördü. Konvoya çocukların kimi anne ve babalarının kucağında kimi ise ellerinde bayraklarla bebek arabalarında katıldı. Konvoyu izleyenler arasında yer alan Burcu Bayhan da tekerlekli sandalyesi ile kaldırımda coşkuya ortak oldu. Elindeki Türk bayrağını sallayan Bayhan'ın sevinci, konvoya katılanlar tarafından alkışla karşılandı.ATIK KAĞIT TOPLAYISICISI İLE SAMİMİ DİYALOGKonvoy öncesi Işıklar Caddesi'nde ellerinde meşaleleriyle bekleyen belediye personeli, yolun her iki tarafında sıralanarak, uzun süre konvoyun gelmesini bekledi. Evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkanlar ile belediye personeli arasında karşılıklı marşlar söylendi. Bu sırada kağıt toplayıcısı, kağıt topladığı aracını arkasında sürükleyerek, caddeden geçti. İsmi öğrenilemeyen belediye personeli, önünden geçen kağıt toplayıcısına seslenerek, "Kardeşim senin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'n kutlu olsun" dedi. Teşekkür ederek karşılık veren atık toplayıcısının elindeki çiçek de dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR