ANTALYA Sokağa çıkma yasağını delip, kamyonetiyle trafiği karıştırdı Sokağa çıkma yasağını delip, kamyonetiyle trafiği karıştırdıANTALYA'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkması bile yasak olmasına rağmen kamyonetinin direksiyonuna geçen ve trafikte kural ihlali yaparak ilerleyen 84 yaşındaki Hasan Ç., polis tarafından yakalandı.

Sokağa çıkma yasağını delip, kamyonetiyle trafiği karıştırdı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkması bile yasak olmasına rağmen kamyonetinin direksiyonuna geçen ve trafikte kural ihlali yaparak ilerleyen 84 yaşındaki Hasan Ç., polis tarafından yakalandı. Polislere hastaneye gitmek için dışarı çıktığını söyleyen Hasan Ç.'ye, para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu.

İçişleri Bakanlığı kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayından beri 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Alanya'da oturan Hasan Ç., yasağa aldırış etmeden 16 LP 949 plakalı kamyonetiyle trafiğe çıktı. Kestel Mahallesi üzerinden Alanya istikametine doğru şerit ihlali yaparak ilerleyen Hasan Ç., polisleri harekete geçirdi.

Trafikte kural ihlalleri yaparak diğer sürücülere zor anlar yaşatan Hasan Ç., köprü üzerinde uygulama noktasında polis tarafından durduruldu. Yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Hasan Ç.'nin ehliyetine el konulurken, kamyoneti ise olay yerine çağrılan damadına teslim edildi.

Polislerin neden dışarı çıktığı sorusu üzerine Hasan Ç., "Hastaneye gitmek için" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA