Antalya soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte cuma gününden başlayarak hava sıcaklığının 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışların, Perşembe günü Muğla genelinden başlamak üzere zamanla bölge genelinde, Cuma günü ise Antalya'nın doğu ilçelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Cuma ve Cumartesi günleri kuzey yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına (62-88 km\saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir şekilde 6 ila 12 derece azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Açıklamada, Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı