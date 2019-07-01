Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na operasyon: 12 gözaltı

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na "rüşvet ve yolsuzluk"iddiasıyla polis tarafından düzenlenen operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na sabah erken saatlerinde operasyon yapıldı. Odada bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el konulduğu belirtildi. Operasyonda aralarında oda çalışanları ile eski taksi durağı başkanlarının bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyette ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın ise arandığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA